Andreas Lyng blev reddet af særligt tilbud, da han havde givet op på skolen

Roligt – næsten blidt – fortæller den 18-årige Andreas Lyng om sit liv. Han er positiv, velformuleret og tydeligvis glad for at være i gang med en uddannelse. Fuld af gåpåmod. En skarp og meget direkte kontrast til de hårde, utrygge år, hvor han og forældrene kæmpede. Og hvor lysten til at gå i skole fuldstændig forsvandt.