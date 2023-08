Skærpet grænsekontrol efter koranafbrændinger forlænges

- Den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi fortsat har behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser for at imødegå de trusler, som Danmark står overfor.

- Jeg har noteret mig, at myndighederne har vurderet, at det er nødvendigt at opretholde den midlertidigt skærpede indsats ved de indre grænser. Regeringen og myndighederne følger fortsat udviklingen meget tæt, siger Hummelgaard.