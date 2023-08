Uvejr har væltet omkring 30 træer ved danske togskinner

Træerne er enten væltet ned over køreledninger, over togskinnerne eller for tæt på skinnerne, så beredskabet har skulle fjerne træerne for at fortsætte togdriften.

Det har i større eller mindre omfang påvirket togtrafikken i løbet af dagen.

- Generelt har vi i dag set et billede af, at vores intercity- og lyntog har kørt med forsinkelser på op til et kvarter, siger områdechefen.

Men forsinkelserne er som forventet.

Mandag lød varslingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at der med uvejret ville komme vindstød af stormstyrke.