Første dom om smugling af syntetisk rusmiddel

HHC står for hexahydrocannabiol og minder om cannabis. Inden forbuddet i maj var det lovligt at købe og sælge i Danmark, hvor det blandt andet har været tilgængeligt i nogle kiosker.

Sundhedsminister Sofie Løhde (V) sagde i maj til TV 2, at HHC ifølge Sundhedsstyrelsen udgør en alvorlig sundhedsrisiko, og at det derfor blev optaget på listen over ulovlige euforiserende stoffer.

Tidligere har retskemiker Tore Forsingdal Hardlei fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet appelleret til, at HHC kom med på listen over forbudte stoffer, har mediet videnskab.dk oplyst.