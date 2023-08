Blæst sætter stopper for første dag ved DM i ballonflyvning

Mesterskabet består af otte flyvninger spredt ud over fem dage på Nordfyn.

- Vi krydser fingre for, at vejret snart bliver bedre, skriver arrangørerne på Facebook.

Konkurrencen består i at være bedst til præcisionsflyvninger - at komme tættest på et givent mål.

En varmluftsballon har ingen rat og flyver derfor altid i vindens retning, der kan variere i de forskellige luftlag. Man styrer ballonen op og ned ved at opvarme luften i ballonen.

En af de 12 skippere har særlig erfaring med DM i ballonflyvning. De seneste fire år er Christoffer Mundt og hans hold løbet med sejren og titlen som Danmarksmester.