Straf nedsættes i sag om hærværk mod maleri af Jorn

Begivenheden valgte hun at livestreame, og dette indgår som et skærpende element i dommen.

Retsmødet tirsdag i landsretten har udelukkende drejet sig om straffen, oplyser den dømtes forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

- Jeg er vældig godt tilfreds med, at landsretten er enig med mig i, at byrettens niveau var for højt, siger hun.

Men samtidig ærgrer hun sig over, at det ikke lykkedes for hende at overbevise dommerne om, at en del af straffen kunne gøres betinget.