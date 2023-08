Tirsdag er himlen over heden ved Vang dækket af tykke, grå røgskyer.

En naturbrand er brudt ud i Thy, og det fik Midt- og Vestjyllands Politi til at evakuere en række borgere.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvor mange borgere der er blevet evakueret, men har tidligere oplyst på det sociale medie X, at det bl.a. drejer sig om de lokale i den lille landsby Vang, der ligger øst for det sted, hvor naturbranden hærger.