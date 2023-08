- Politiet bistår med evakuering for de borgere, der ikke selv kan komme væk fra området. Borgere, der ikke har andre steder at tage hen, samles i Sjørring-hallen, skriver politiet på X.

Det er det vilde blæsevejr, som får branden til at sprede sig. Det gør det sværere at få den under kontrol, oplyses det.