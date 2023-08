Torsdag i sidste uge vågnede flere danskere, svenskere og nordmænd til en opsigtsvækkende sms-besked.

Overskriften var »Alert«. Afsenderen udgav sig for at være lederen af den shia-islamiske Hizbollah-bevægelse, og han bad om hjælp til at standse de mange afbrændinger af Koranen i de skandinaviske lande.

»At sætte ild til Den Hellige Koran udstiller Sveriges og de vestlige landes hykleri og forræderi,« stod der.