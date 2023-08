Uvejret får også betydning for trafikken på vejene.

Tirsdag morgen opfordres bilister fortsat til at undgå at køre over Øresundsbroen, hvis man befinder sig i et vindfølsomt køretøj.

Den anbefaling gælder lige nu indtil klokken 21 tirsdag aften.

- Gennemsnitsvinden forventes dog at være under grænseværdien for en lukning, fremgår det af Øresundsbroens hjemmeside.