Voldsomt vejr vil påvirke trafikken i hele landet

Mandag har et voldsomt uvejr hærget i Danmark i sådan en grad, at der flere steder er blevet målt vindstød af stormstyrke.

Det har smittet af på den danske infrastruktur, som også ser ud til at blive hårdt ramt tirsdag.

Mandag aften oplyser Vejdirektoratet, at vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Øresundsbroen mandag aften og minimum 24 timer frem på grund af den kraftige vind.