Alle færger mellem Ystad og Bornholm er aflyst

- Det er usædvanligt. Jeg har ikke i min tid hos Bornholmslinjen oplevet vejrmæssige udfordringer, som ”Povl Anker” ikke har kunne klare, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef i Bornholmslinjen, der har været hos selskabet siden 2018.

I skrivende stund er ”Povl Anker” på vej fra Rønne til Ystad. Her var det planen, at den skulle samle passagerne op og sejle tilbage til Bornholm, men kaptajnerne har måtte vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Lige nu oplever de en middelvind på 25 meter i sekundet og seks meter høje bølger, så det er meget voldsomt. Kaptajnerne mener ikke, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sejle ”Povl Anker” tilbage mod Rønne, siger Jesper Maack.