Skal dine børn være mere aktive? Her er professorens anbefalinger

Børn, der mistrives, er overvægtige og inaktive.

Det er der masser af eksempler på, og ifølge Danmarks Idrætsforbund står det så ringe til, at alle skolebørn fremover bør have mindst fire og gerne seks timers idræt om ugen.

Der kan dog være langt mellem idé og virkelighed – de fleste skolebørn vil også i det kommende skoleår have to timers ugentlig idræt – men her er en række råd til, hvordan børn kan få en mere aktiv hverdag uden for skolen.