12/08/2023 KL. 06:00

De hyldede terror på sociale medier og demonstrerede med IS-flag: Hvor er de henne i dag?

De seneste års mange terrordomme har indskrænket spillebanen for det ekstremistiske islamistiske miljø i Danmark. Der er taget en strategisk beslutning om, at man skal gå mere under radaren, siger en af de tidligere ledende kræfter. Ifølge PET hersker der en betydelig sikkerhedsbevidsthed i både de fysiske og virtuelle miljøer.