Vindstød af stormstyrke

DMI forventer, at regnen aftager i styrke i løbet af mandagen, men til gengæld fortsætter blæsevejret.

Der er udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke for Bornholm og for kysterne i Nord- og Nordvestsjælland fra mandag klokken 7. For resten af Sjælland, Lolland, Falster, samt den nordlige del af Jylland, gælder varslet fra mandag aften.

Derudover er der risiko for vindstød af stormstyrke på Fyn og den sydlige del af Jylland gældende, ligeledes fra mandag aften.

Seneste prognose fra TV 2 Vejret lyder, at vindstødene ligefrem kan nå orkanstyrke ved Nordvestjyllands kyster og i Kattegat i nat og i løbet af tirsdagen.