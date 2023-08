Hver ottende skole vil nedbringe skærmtiden i det nye skoleår

Hver ottende skole vil skrue ned for skærmtiden i undervisningen i det nye skoleår.

Det skriver Politiken.

Avisen har gennemført en rundspørge, som 544 ud af landets 1877 folkeskoler og frie grundskoler har svaret på.

Otte ud af ti skoler giver udtryk for, at brugen af skærme i undervisningen generelt er på et passende niveau.