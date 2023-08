DMI: Bornholm ventes at slippe billigere end frygtet fra kraftig regn

Prognoserne for uvejret på Bornholm indikerer, at nedbørsmængderne ikke vil blive lige så voldsomme som først antaget.

På Bornholm kan man nu forvente mellem 50 og 60 millimeter regn frem mod tirsdag.

Det fortæller Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Jeg tror ikke, man skal lægge sig alt for fast på de tal nu her, for prognoserne svinger meget, og tingene kan sagtens ændre sig. Der er længe til, at det slutter det her. Det er først lige startet.