14-årig anmelder voldtægt i toiletvogn på festival

Da hun kom ud, pressede han hende tilbage ind i vognen og udsatte hende for overgrebet, skriver mediet.

Teenagepigen søgte bagefter hjælp hos samaritterne på festivalen, som samme aften hjalp med at kontakte politiet for at anmelde det.

Den 14-årige kender ikke gerningsmanden, der beskrives som 17-20 år, mørkhåret og iført sort hættetrøje, lyse bukser og en bæltetaske.

Politiet hører gerne fra vidner i sagen.

Bork Festival er en musikfestival over fire dage - i år varede den fra 2. til 5. august. Den finder sted ved Bork Havn, der ligger nord for Nørre Nebel, og ifølge festivalen er der omkring 7000 deltagere per dag.