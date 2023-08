Politiet har anholdt tre personer i knivstikssag fra Odder

Han oplyser heller ikke umiddelbart, om de anholdte er dem, som politiet eftersøgte i en pressemeddelelse lørdag aften.

Her eftersøgte politiet to mænd på henholdsvis 26 og 30 år og bad borgere om at henvende sig, hvis de lå inde med informationer, der kunne føre politiet til de to eftersøgte.

Hvorvidt de tre skal fremstilles i grundlovsforhør søndag, kan Jens Henrik Jensen ikke sige med sikkerhed. Det er typisk op til politiets anklagemyndighed at vurdere.

En anholdt skal inden for 24 timer enten løslades eller stilles for en dommer i et grundlovsforhør.