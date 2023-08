FE søger medarbejdere som kan beskytte mod kinesiske hackergrupper

I FE’s årlige risikovurdering for 2022 fremgår det, at truslerne fra cyberspionage og cyberkriminalitet er på det højeste niveau.

De alvorligste cybertrusler mod Danmark kommer ifølge FE fra russisk og kinesisk cyberspionage og fra cyberkriminalitet udført af organiserede kriminelle netværk i udlandet.

- Både Rusland og Kina har meget væsentlige kapaciteter til at udføre cyberspionage og forsøger fortsat aktivt at bruge cyberspionage mod myndigheder og virksomheder i Danmark, står der i risikovurderingen.

En række vestlige lande har anklaget Kina for at stå bag cyberspionage.

I 2022 anklagede belgiske myndigheder kinesiske hackere for at have gennemført et cyberangreb mod Belgiens forsvarsministerium og indenrigsministerium.