Justitsminister: Kan blive nødvendigt at forlænge skærpet grænsekontrol

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke udelukke, at den midlertidige skærpede grænsekontrol forlænges.

Det fortæller han fredag morgen til Ritzau.

- Vi har lige nu et behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser. Jeg vil og kan ikke på forhånd udelukke, at den bliver forlænget til efter den 10. august, siger han.