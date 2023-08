- Jeg noterer mig, at myndighederne har vurderet, at det i en begrænset periode er nødvendigt at skærpe politiets indsats ved de danske grænser af sikkerhedsmæssige grunde.

- For mig at se understreger den skærpede grænseindsats hele sagens alvor.

Politiets skærpede fokus på grænserne er trådt i kraft torsdag. Foreløbig bliver den øgede indsats opretholdt til og med 10. august.

Torsdag eftermiddag oplyste PET i et skriftligt svar til Ritzau, at flere politikredse har fået anmeldelser om, at borgere har modtaget sms’er, som opfordrer til at tage hævn efter koranafbrændingerne.

- Som tidligere oplyst er det PET’s vurdering, at den negative opmærksomhed, der er på Danmark i øjeblikket, har en sikkerhedsmæssig betydning, og PET ser effekterne heraf i det aktuelle trusselsbillede.

- PET følger løbende udviklingen i trusselsbilledet, og iværksætter de tiltag, som vurderes nødvendige, lød det i den forbindelse fra PET.

PET oplyser fredag morgen til Ritzau, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet alvorlig, som er niveau fire ud af fem.

- Der er dermed ikke tale om en ændring af selve trusselsniveauet, lyder det.