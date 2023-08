Anklager vil konfiskere 11 pædofilidukker hos mand

Da politiet i foråret besøgte en adresse på Mors, gjorde man et usædvanligt fund. I lejligheden hos en 61-årig mand fandt man ti dukker af en noget usædvanlig karakter.

I sigtelsen mod manden fremgår det, at der er tale om ”dukker, som fremstår som et barn, og som er konstrueret med seksuelt formål for øje.”

Den slags er forbudt, og i den kommende uge skal sagen behandles på et retsmøde ved Retten i Holstebro. Her ventes den 61-årige mand at erkende sig skyldig.