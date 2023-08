97-årig sigtes for vanvidsbilisme: Vendte om på motorvejen

- Bilisten vender om ved betalingsanlægget i retning mod Fyn og kører derefter mod kørselsretningen på motorvejen, siger han.

- Flere biler måtte undvige og foretage katastrofeopbremsninger, men ingen blev ramt, fortsætter vagtchefen.

Spøgelsesbilisten - en 97-årig mand - er blevet sigtet for vanvidskørsel og har fået beslaglagt sin bil. Nærmere bestemt sigtes han for at overtræde straffelovens paragraf 252 for at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Vagtchefen kan endnu ikke fortælle, hvad manden har sagt om årsagen til, at han valgte at vende om ved betalingsanlægget inden Storebæltsbroen.