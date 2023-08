Institution laver undersøgelse efter to fangeflugter

Han blev anholdt tirsdag eftermiddag.

Kay Jokil fortæller til TV 2 Øst, at det er første gang i mange år, at Kofoedsminde har oplevet flugter fra stedet.

Ifølge forstanderen er afdelingen, som de to mænd flygtede fra, en midlertidig afdeling. Den blev taget i brug, fordi der var for mange på institutionens afdeling på Lolland, siger han videre til mediet.

I modsætning til en fangeflugt fra et fængsel eller et arresthus, er det i sig selv ikke nogen overtrædelse af straffeloven at flygte fra en institution, hvor man er anbragt ved dom.

Domsanbringelse på institution sker typisk af personer, der er omfattet af straffelovens bestemmelser om personer med mentalt retardering og lignende psykiske handicap.