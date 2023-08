Marsvinet Freja bliver optaget i Guinness rekordbog

Hun blev født i 1995 og kom til Fjord&Bælt i april 1997. På Fjord&Bælt er hun trænet til at medvirke i forskningsprojekter, ligesom hun er trænet til at deltage i daglige sundhedstjek.

Personalet holder øje med sundhedstilstanden for alle centrets dyr, inklusive Freja, hvilket kan være medvirkende til, at Freja har nået en sensationel høj alder i forhold til sine andre artsfæller.

Kirstin Anderson Hansen er leder for træning og forskning på Fjord&Bælt, som har to andre marsvin ud over Freja.

- Hun har gennem alle årene været en kæmpe hjælp til forskningen og har bidraget til bedre vilkår for havepattedyrene i den vilde natur, siger lederen i pressemeddelelsen og tilføjer: