En ukrudtsbrænder, en tigger og tre heroinkøbere

Ved myndighedernes ankomst til adressen var det lykkedes anmelderen at få slukket det meste af branden ved hjælp fra en pulverslukker og et par vandslanger, hvorfor der ikke var yderligere fare for de omkringliggende bygninger eller naboer. Brandvæsenet assisterede med efterslukningsarbejdet, så der ikke på et senere tidspunkt ville opstå brand i garagen.

En 33-årig mand blev sigtet for at overtræde brandlovgivningen ved ikke at have udvist tilstrækkeligt agtpågivenhed under sin brug af åben ild fra en ukrudtsbrænder.