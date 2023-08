Danmarks trængte dagsommerfugle skal tælles

Dagen er ung, men gråhåret af skyer, der får landskabet til at virke lavloftet. Dagens sommerfugle er endnu ikke stået op, for der er ikke meget at svirre for uden sol og varme. Skjult i græsset sidder sommerfuglene og venter på den opklaring, som flyveledelsen i Danmarks Meteorologiske Institut har stillet os i udsigt.

Laus