Efter skelsættende koranmøde: »Meget tyder på, at de ikke kunne blive enige«

Mandag aften holdt 57 lande et ekstraordinært stormøde for at lægge sig fast på, hvordan den muslimske verden skal reagere på de gentagende afbrændinger af koraner i Danmark og Sverige.

Efter mødet offentliggjorde Den Islamiske Samarbejdsorganisation, (OIC), på den baggrund en meddelelse, hvor det fremgår, at medlemslandene opfordres til at »overveje at iværksætte enhver nødvendig beslutning eller handling, som de anser for passende i deres relationer med lande, hvor Koranen skændes som i Danmark og Sverige«.