PET ser skærpet trussel efter afbrændinger - fastholder trusselsniveau

Trusselsniveauet fastholdes dog på ”alvorlig”, hvilket er niveau fire ud af fem.

- Der er derfor ikke tale om, at vi har ændret niveauet, skriver PET.

Med andre ord er truslen mere alvorlig end tidligere, men den er ikke skærpet i en grad, så PET har fundet grundlag for at rykke terrortruslen et niveau op på skalaen.

Niveau fire indikerer, at der er en erkendt trussel, og at der er kapacitet, hensigt og planlægning. Niveau fem kaldes ”meget alvorlig”, og her er der en specifik trussel samt kapacitet, hensigt, planlægning og mulig iværksættelse.