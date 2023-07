Juraprofessor: Det gik for stærkt, da man afskaffede blasfemiparagraffen

Rent juridisk står Lars Løkke Rasmussen over for en let opgave.

Sådan lyder i hvert fald budskabet fra en af landets fremmeste juridiske eksperter og professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Waage. Meldingen kommer på baggrund af udenrigsminister og formand for Moderaternes ønske om at gøre det ulovligt at afbrænde koraner.