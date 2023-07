Regeringen vil forhindre koranafbrændinger foran ambassader

Det er ikke strafbart at brænde religiøse skrifter af i Danmark, og i 2017 afskaffede et bredt flertal i Folketinget den såkaldte blasfemiparagraf, der gjorde det muligt at dømme personer for at krænke religioner. Dog kan handlinger, der anses som af racistisk karakter straffes, som loven er i dag.

Det fremgår ikke præcist, hvilken lovgivning regeringen har tænkt sig at ændre. Men udenrigsministeriet vil undersøge mulighederne »for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser« af lande eller religioner, som kan have konsekvenser for Danmark, lyder det.

»Det skal selvfølgelig ske inden for rammerne af den grundlovssikrede ytringsfrihed og på en måde, som ikke ændrer på, at ytringsfriheden i Danmark har meget vide rammer,« skriver ministeriet.