19-årig har været på flugt fra institution i over et døgn

Da politiet første gang efterlyste den 19-årige lørdag, lød det, at han var flygtet fra den nærliggende institution Stevnsfortet.

Men det er altså ikke korrekt, skriver politiet søndag formiddag.

- Han er rettelig flygtet fra Kofoedsminde, der er beliggende ved Stevnsfortet, lyder det.

Kofoedsminde har to afdelinger, som er placeret på Stevnsfortet. Det har søndag ikke været muligt at få oplyst, om det er en af de to afdelinger, som han er flygtet fra.

Det har heller ikke været muligt at få mere præcise oplysninger om omstændighederne ved lørdagens flugt.