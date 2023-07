To personer er i kritisk tilstand efter en alvorlig trafikulykke ved en afkørsel ved Farøbroen.

Det skriver BT.

- Det er et frontalt sammensød mellem to personbiler i forbindelse med til og frakørsel. Den ene bil er kommet over i den forkerte vejbane, siger Nicolai Lynge, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til mediet.