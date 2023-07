Tusindvis af uddannelsesafslag skaber travlhed på rådgivertelefon

Hvert år er der uddannelsessteder, som fortsat har ledige studiepladser, når første runde af optagelsen til de videregående uddannelser er afsluttet.

Det gælder eksempelvis på Københavns Universitet, hvor det frem til 3. august er muligt at søge om optagelse på eksempelvis datalogi, teologi samt indianske sprog og kulturer.

Det korte tidsrum til at søge en ledig plads gør, at det er en god idé at tage kontakt til en vejleder, mener Mathilde Tronegård.

- Man skal ikke sunde sig i alt for lang tid, inden man finder ud af, hvad man gerne vil. Nogle uddannelsessteder opererer med først til mølle-princippet, mens andre har fastsat en bestemt dato, siger hun.

- Jeg er helt sikker på, at der er nogle, der synes, at det er kort tid, og at man skal beslutte sig hurtigt.