Første biler ødelagt i haglvejr er på vej til Danmark

De første biler, som blev ødelagt i forbindelse med mandagens voldsomme haglvejr i Norditalien, er på vej til Danmark.

Det skriver SOS International, som også står for at hjælpe strandede turister til Danmark, i en opdatering på sin hjemmeside.

- Det er vigtigt for os at understrege, at der er rigtig mange biler, og selv om det store arbejde er begyndt, så kommer det til at tage tid, lyder det.