19-årig efterlyses efter fangeflugt fra Stevnsfortet

Politiet skriver videre, at man ikke skal tage kontakt til manden. Man bør i stedet kontakte politiet på telefon 114, hvis man ser ham.

Vagtchef Emil Grønning oplyser, at politiet ikke umiddelbart regner den unge mand som farlig.

Foreløbigt tyder det på, at manden er stukket af mellem klokken 07 og klokken 09 lørdag morgen. Der er ingen oplysninger om, hvordan flugten menes at være sket.

Stevnsfortet er en sikret institution for børn og unge. Den ligger ved Rødvig på Stevns.

Her sidder blandt andet unge, som er varetægtsfængslet i surrogat. Det vil sige, at de ikke skal sidde varetægtsfængslet i et arresthus.