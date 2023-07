Gennembrud i isforskning kan ændre prognoser for havvandsstigninger

Isstrømme er store ismasser, der bevæger sig. Den isstrøm, som forskningsholdet har undersøgt, flytter sig omkring 30 centimeter om dagen.

- Det er vigtigt, at vi forstår de her isstrømme meget bedre, fordi det betyder, at vi får bedre muligheder for at forudsige, hvor meget havvandet vil stige i fremtiden.

For at bliver endnu klogere på isstrømmene har forskerne netop boret en 2760 meter lang iskerne fri fra isstrømmen - en proces, der har taget syv år.

Iskernen strækker sig helt fra indlandsisens overflade til bund.

Til efteråret begynder forskerne at nærstudere den lange iskerne, for at blive klogere på, hvordan isstrømmene har udviklet sig gennem de sidste mindst 120.000 år - som er alderen på den nederste indlandsis. I den tid har både været en istid og en mellemistid.