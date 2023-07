Optag på velfærdsuddannelser er stabiliseret på meget lavt niveau

Det er et fald på en procent fra sidste år, hvor der samlet blev optaget 11.812 ansøgere.

Kigger man på de fire uddannelser under et, er der tale om et fald for fjerde år i træk, men på to af uddannelserne er der faktisk blevet optaget flere.

Det gælder for socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen.

Her er der blevet optaget en procent flere, hvilket vil sige, at det holder sig nogenlunde på samme niveau som sidste år.

Uddannelsen til folkeskolelærer har optaget en procent færre ansøgere end sidste år, så her er der tale om et mindre fald fra 2022.