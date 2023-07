Varm forsommer vil give mange hvepse i sensommeren

Han fortæller, at aktiviteten i et hvepsebo bliver accelereret af sommervarme. Det gør, at der bliver mange flere hvepse, når det længe er lunt.

Ifølge Claus Schultz vil man kunne se det senere på sommeren, når hvepsene ikke længere skal fodre deres larver og derfor bliver rastløse.

- De henter biller og andre insekter, som de dræber og fodrer med derhjemme i boet. Det vil sige, at der er æg, som bliver til larver, som bliver til de voksne, siger han.

Han fortæller, at hvepsene begynder at interessere sig mere for mennesker og søde sager, når der ikke er mere at lave i boet, fordi der ikke bliver lagt flere æg. Det sker som regel i løbet af august.