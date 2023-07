Med flere syge stiger behovet for hjælp.

Det kan mærkes i foreningens rådgivning, hvor antallet af henvendelser, ifølge direktør Laila Walther, er steget med 16 pct.

Kalder på klarere linjer

Mens selve behandlingen af spiseforstyrrelser som regel foregår i den regionale psykiatri, har kommunerne ansvaret for forebygge og støtte de unge, når de bl.a. udskrives efter indlæggelse.

Kommunerne kan støtte de unge ved f.eks. at tilbyde en plads på et specialiseret botilbud for unge med spiseforstyrrelser, hvis ikke den pågældende kan bo i eget hjem.

Men retningslinjerne for kommunernes gøren og laden er modstridende, mener Ulrik Wilbek, der er formand for Socialudvalget i KL.