Mikkel Jæger blev ramt kæmpehagl i Italien: »Vejret gik bare amok«

»Jeg bliver ramt af et hagl på armen, og her går det ligesom op for mig, hvor store de egentlig er,« siger han og forklarer, at haglene skiftede mellem at være på størrelse med tennisbolde til golfbolde.

»Det var vildt og chokerende. Vi kunne ikke gøre meget andet end at sidde inde i det her mobilehome og vente på, at vejret drev over,« siger han.

TV 2 skriver, at mellem 1500-1800 danskere skal hjælpes hjem fra det nordlige Italien som følge af det voldsomme uvejr. Samtidig er fire danskere er kommet til skade under det voldsomme haglvejr i Norditalien. Da de har fået store hagl i hovedet og dermed hjernerystelse.

Det oplyser Jan Sigurdur Christensen, der er direktør i SOS International, som er en assistancevirksomhed, der er ejet af nordiske forsikringsselskaber.