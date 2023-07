Fodboldspillers overgrebssag kommer for landsret om et år

Det oplyser spillerens forsvarer, advokat Tenna Dabelsteen, til Ekstra Bladet.

Atleten har i byretten nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham.

Han er beskyttet af et navneforbud, der gør det ulovligt at beskrive hans identitet nærmere, herunder at nævne den klub, han spiller for. Forbuddet gælder, indtil der er faldet dom i ankesagen.

Manden er tiltalt for at have forgrebet sig på og forsøgt at voldtage en kvinde på et hotelværelse i København i april sidste år.

Kvinden fik han kontakt med via det sociale medie Instagram, hvor fans jævnligt kontaktede ham, har han fortalt. Sjældent fik de svar.