Vanvidsbilisters biler har indbragt over 16 millioner kroner

Karsten Moos, der er skadechef i bilafdelingen hos Gjensidige Forsikring, mener, at det er positivt, at loven har en ”dobbelteffekt”.

- Det har vist sig at være nødvendigt med et lovindgreb, og det er positivt, at den har to effekter, siger han med henvisning til, at bilerne både fjernes fra vejene, og at der kommer nogle penge i kassen.

Et bredt politisk flertal blev i 2020 enig om at stramme loven for vanvidsbilisme, så politiet fik mulighed for at beslaglægge biler og siden bortauktionere dem.