Minister ser gerne nye genteknikker brugt i dansk landbrug

Hidtil har de nye teknikker været underlagt samme strikse lovgivning som de ældre genteknologier, der kendes under forkortelsen GMO.

I den danske regering er man enig i, at det ikke længere skal være tilfældet, siger fødevareministeren.

- Vi er meget positive over for det forslag, som kommissionen har lagt frem. Fra dansk side ser vi nogle store muligheder for dansk landbrug og den danske bioteksektor.

- Det er vigtigt, at Danmark som et progressivt landbrugsland går med på den her dagsorden. Det handler også om at gøre landbruget grønnere ved at bruge færre planteværnsmidler.

Det er for eksempel sprøjtemidler som pesticider, som man vil kunne reducere brugen af, hvis planter forædles til at være resistente over for insekter eller svampesygdomme.