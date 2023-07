Psykiatri i Brøndby får fast døgnvagt i døren efter drab

Han ønskede at slå lægen, der var hans behandler, ihjel.

- Hun skal ikke arbejde. Hun skal gå på pension. Hun skal meldes til politiet, lød det blandt andet fra manden i retten.

Episoden førte til, at der mandag morgen blev afholdt et krisemøde med de ansatte på Retspsykiatrisk Ambulatorium, og her oplevede Lone Bjørklund ifølge Politiken, at medarbejderne var ”dybt rystede”.

De afdødes pårørende og medarbejderne på stedet er blevet tilbudt krisehjælp efter knivoverfaldet.

Desuden vil personale og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri holde et minuts stilhed tirsdag klokken 12 som følge af hændelsen.

På Retspsykiatrisk Ambulatorium, hvor knivstikkeriet fandt sted, er patienterne ikke indlagt, men kommer for at modtage ambulant behandling, som de er blevet dømt til at modtage, fordi de har begået kriminalitet.