Irak fordømmer ny koranafbrænding i Danmark

Iraks fordømmelse af handlingen kommer på et tidspunkt, hvor spændingerne er øgede efter flere koranafbrændinger i Sverige og Danmark. Torsdag stormede demonstranter den svenske ambassade i Bagdad, og efterfølgende forsøgte demonstranter at indtage et område, hvor den danske ambassade ligger. Lørdag blev den humanitære organisation Dansk Flygtningehjælp udsat for et væbnet angreb i landet.

Mandagens demonstrationer i København var på forhånd varslet til Københavns Politi, som var til stede ved begge ambassader.