Højrenationalister planlægger at brænde koranen af foran Irans og Iraks ambassade i dag

Foreningen skriver, at motivationen fra demonstrationen er Irans udmelding om, at personen eller personerne bag Danske Patrioter bør anholdes og retsforfølges i Iran, efter at foreningen brændte koranen af foran Iraks ambassade fredag.

Koranafbrændinger i Danmark og Sverige har skabt udenrigspolitiske spændinger, og de seneste dage er konflikten taget til i intensitet. Torsdag stormede demonstranter den svenske ambassade i Irak, og derefter forsøgte man at indtage det område, hvor den danske ambassade i Irak ligger. Lørdag blev den humanitære organisation Dansk Flygtningehjælp udsat for et væbnet angreb i landet.