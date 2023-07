Mand fængslet for knivdrab på sin 75-årige mor

Manden blev varetægtsfængslet, men i stedet for at blive indsat i en arrest, bestemte dommeren, at manden skal opholde sig på en psykiatrisk afdeling.

Fredag i denne uge blev en læge på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby dræbt med flere knivstik i halsen, da en 41-årig mand angreb hende med en kniv.

Den 41-årige erkendte sig ved retsmøde i Retten i Glostrup skyldig i drab. Manden blev desuden varetægtsfængslet for at have forsøgt at dræbe en anden ansat på ambulatoriet og for at have begået grov vold mod en tredje.

Manden var psykiatrisk patient og var tidligere dømt til psykiatrisk behandling. Han tilkendegav imidlertid i retten, at han foretrak at blive sat i et arresthus frem for at blive indlagt på en sikret psykiatrisk afdeling.

I juli sidste år gik en sindssyg gerningsmand til angreb med en skarpladt riffel i storcentret Field’s i København. Her dræbte han tre personer og sårede flere.

Efter drabet kom det frem, at manden havde været kastebold i det psykiatriske system, og en undersøgelse af hans sag viste, at der var sket flere fejl. Dog ville man ikke fastslå, hvorvidt en bedre behandling af ham havde forhindret drabene.

Manden blev i begyndelsen af juli dømt til anbringelse på den særligt sikrede psykiatriske afdeling i Slagelse, kaldet sikringen. Han har accepteret dommen, for så vidt angår skyldsspørgsmålet, men alligevel anket til landsretten.

Den 23-årige dømte vil have vurderet, om det er nødvendigt at anbringe ham på den særligt sikrede afdeling.