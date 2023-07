Ældre kvinde fundet dræbt i Årslev - familiemedlem er anholdt

I første omgang skete varetægtsfængslingen i et retsmøde, hvor manden ikke selv var til stede, da han var indlagt på hospitalet, men torsdag var han igen i stand til at møde i retten.

Og ved et nyt retsmøde erkendte han, at have slået kvinden ihjel. Dog nægtede han sig skyldig i sigtelsen vedrørende manddrab, men erkendte at have begået vold med døden til følge.

Manden blev varetægtsfængslet, men i stedet for at blive indsat i en arrest, bestemte dommeren, at manden skal opholde sig på en psykiatrisk afdeling.

Fredag i denne uge blev en læge på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby dræbt med flere knivstik i halsen, da en 41-årig mand angreb hende med en kniv.

Den 41-årige erkendte sig ved retsmøde i Retten i Glostrup skyldig i drab. Manden blev desuden varetægtsfængslet for at have forsøgt at dræbe en anden ansat på ambulatoriet og for at have begået grov vold mod en tredje.